Продати долар можна в середньому за курсом 41,20 грн, євро – 47,90 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 12 серпня, подешевшав на 3 копійки – до 41,70 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,20 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 5 копійок і складає 48,65 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 47,90 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,45 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,37 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,40 грн/євро, а курс продажу - 48,20 грн/євро.

Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок вівторка, 12 серпня, складає 118 895 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 4 943 590 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 12 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,45 гривні за долар, таким чином, українська валюта послабилася на 6 копійок.

По відношенню до євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок установлено на рівні 48,20 гривні за один євро, тобто гривня знизилася на 1 копійку.

