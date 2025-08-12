З іншого боку просування у бік Костянтинівки росіянам дається складніше.

Вклинення між Покровськом та Костянтинівкою залишається чи не найбільшим здобутком армії окупантів за час цьогорічної літньої кампані. Воно створює загрозу оточення Покровська з півночі та загрожує Добропіллю.

Про ситуацію розповіли радіо Свобода військовослужбовці 36 ОБрМП, яка тримає оборону на цьому напрямку. З іншого боку просування у бік Костянтинівки росіянам дається складніше.

Офіцер 36 ОБрМП з позивним "Тихий" розповів, що окупанти постійно тиснуть на українські позиції, часто в атаку ідуть по одному, по два російські солдати.

Відео дня

"Ми їх вбиваємо – вони знову посилають, але вже під іншим кутом. Вбиваємо – під іншим кутом. Якщо знаходять таке місце, (де можуть пройти), туди одразу направляють", – розповів "Тихий".

Він додав, що ще один виклик для українських військових – логістика. Будь-які пересування, особливо на техніці, в межах 10-20 км від лінії фронту – величезний ризик.

"Складніше стало працювати через FPV, дуже багато FPV літає. Найважче – заїхати на позицію і виїхати з неї", – сказав інший військовий 36 ОБрМП з позивним "Креветка".

"Були випадки, що наді мною зависало 2-3 FPV і я сидів не ворушився, тому шо розумів, якщо навіть підійму голову вверх, подивлюся, де вони літають, є ризик, що вони мене помітять", – розповів пілот БПЛА "Кажан" з позивним "Лютий".

Військові зазначили, що російські дрони часто б’ють по трасі Краматорськ-Добропілля, яка є важливою логістичною артерією для ЗСУ на цьому напрямку. При цьому, як зазначили військові, російські FPV працюють хаотично.

Щодо мотивації воювати "Тихий" поділився, що вона залишилась тільки одна - має бути якесь логічне завершення:

"Я прийшов у перший день війни і я маю багато підстав списатись, зробити себе обмежено придатним до морської піхоти, перейти в якусь тилову частину, але на кого ми залишимо всіх? Отак купою намагаємось триматися і один одного мотивувати".

Ситуація навколо Покровська

Покровськ і Мирноград опинилися майже в оточенні, сказав напередодні офіцер, колишній начальник штабу "Азова" Богдан "Тавр" Кротевич. Він підкреслив, що ситуація погіршується з кожним днем.

"Покровськ та Мирноград майже в оточенні. Костянтинівка – у напівоточенні. Противник просувається в напрямку Краматорська та Дружківки", – написав він у соцмережі Х.

Вас також можуть зацікавити новини: