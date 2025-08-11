Трамп заявив, що його турбує те, що Зеленському потрібен конституційний дозвіл, щоб провести обмін територіями.

Президент США Дональд Трамп заявив, що його турбує те, що Україні потрібно внести правки до Конституції для обміну територіями з Росією. Про це він розповів під час пресконференції в Білому домі.

"Мене турбує, що Зеленський має право вступити у війну і вбити всіх, але йому потрібен конституційний дозвіл, щоб провести обмін територіями", - сказав Трамп.

Глава Вашингтона запевнив, що обмін територіями між Україною і РФ обов'язково відбудеться. Він додав, що США спробують повернути частину окупованих Росією територій назад Україні.

"Росія окупувала частину важливих територій, ми спробуємо повернути частину цих територій Україні", - підкреслив Трамп.

Раніше під час пресконференції в Білому домі президент США Дональд Трамп заявив, що намагатиметься повернути частину "цінної території", окупованої Росією під час війни, назад Україні. Він підкреслив, що під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним закликатиме його завершити війну.

"Сподіваюся на конструктивний діалог. Після зустрічі з Путіним я зателефоную європейським лідерам", - сказав Трамп.

