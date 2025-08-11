Президент США Дональд Трамп заявив, що його турбує те, що Україні потрібно внести правки до Конституції для обміну територіями з Росією. Про це він розповів під час пресконференції в Білому домі.
"Мене турбує, що Зеленський має право вступити у війну і вбити всіх, але йому потрібен конституційний дозвіл, щоб провести обмін територіями", - сказав Трамп.
Глава Вашингтона запевнив, що обмін територіями між Україною і РФ обов'язково відбудеться. Він додав, що США спробують повернути частину окупованих Росією територій назад Україні.
"Росія окупувала частину важливих територій, ми спробуємо повернути частину цих територій Україні", - підкреслив Трамп.
Трамп пообіцяв повернути Україні частину "цінної території"
Раніше під час пресконференції в Білому домі президент США Дональд Трамп заявив, що намагатиметься повернути частину "цінної території", окупованої Росією під час війни, назад Україні. Він підкреслив, що під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним закликатиме його завершити війну.
"Сподіваюся на конструктивний діалог. Після зустрічі з Путіним я зателефоную європейським лідерам", - сказав Трамп.