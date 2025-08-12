'Азов' блокує сили РФ на Покровському напрямку, - заява корпусу

Підрозділи 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов" зайняли оборону на гарячому Покровському напрямку. Ситуація складна і динамічна.
Як повідомляє пресслужба корпусу, вже кілька днів підрозділи "Азову" зайняли визначену смугу оборони на Покровському напрямку.
"Обстановка залишається складною та динамічною. Противник, намагаючись просуватися на напрямку, зазнає значних втрат у живій силі та техніці", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що корпус вживає спланованих заходів щодо блокування сил противника у визначеному районі. Про результати повідомлять пізніше.
Покровський напрямок - головні новини
Оборона на Покровському напрямку триває, але військові роблять невтішні заяви. За словами офіцера, колишнього начальника штабу "Азова" Богдана "Тавра" Кротевича, Покровськ і Мирноград опинилися майже в оточенні. Він підкреслив, що ситуація погіршується з кожним днем.
Військовослужбовці 36 ОБрМП розповіли, що вклинення між Покровськом та Костянтинівкою залишається чи не найбільшим здобутком армії окупантів за час цьогорічної літньої кампані. Воно створює загрозу оточення Покровська з півночі та загрожує Добропіллю.