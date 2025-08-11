Російську треба вилучити з переліку мов, які потребують захисту, - мовний омбудсман

Відповідні пропозиції вона вже направила прем’єр-міністру.

Мовна омбудсменка Олена Івановська закликала синхронізувати Закону України "Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин" з положеннями оновленого перекладу Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, який МЗС затвердив у січні 2024 року. Це передбачає оновлення переліку мов, які потребують підтримки та особливого захисту. Про це повідомили на офіційній сторінці Уповноваженого із захисту державної мови в Фейсбук.

Зазнчається, що через некоректний переклад Хартії Росія роками звинувачувала Україну в недотриманні своїх міжнародних зобов’язань, а також змогла скористатися цим для політичного маніпулювання, спрямованого на підрив статусу української мови як державної.

"Москва роками використовувала цей документ як інструмент маніпуляцій. Нам потрібен адекватний переклад, щоб вилучити мову окупанта з переліку. Російська не потребує нашого захисту. Коли кримськотатарська і караїмська стоять поруч із російською, це парадоксально", – підкреслила Олена Івановська.

Вона нагадала, що Конституційний суд ще у 2021 році зобов’язав органи влади усунути невизначеність у питаннях перекладу тексту, але зміни так і не було прийнято.

За словами Уповноваженої, листа з відповідними пропозиціями вона направила прем’єр-міністру України.

Нагадаємо, раніше Олена Івановська вже наголошувала на необхідності скасувати особливий статус російської мови та сформувати єдиний україномовний простір, що відповідає національним інтересам України

Вона також додала, що Україні потрібно готуватися до зміни Конституції, звідки треба прибрати згадку про російську мову. За її словами, це можна зробити тільки після скасування воєнного стану.

