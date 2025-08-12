Журналісти спрогнозували, яку ж угоду має на увазі Трамп і чи прийме її Путін.

Президент США Дональд Трамп заявив українському лідеру Володимиру Зеленському, що Україна повинна "обмінятися" територіями, щоб укласти угоду про припинення вогню з Росією. Про це пише The Times.

Зазначається, що поки незрозуміло, що саме має на увазі президент США, і президент Зеленський, схоже, не готовий прийняти будь-яку угоду, яка вимагає від України поступки територій.

Крім Криму, незаконно анексованого Росією 2014 року, переговори, ймовірно, стосуватимуться чотирьох територій: Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Зловісним для України стало те, що Стів Віткофф, спецпредставник Трампа, на початку цього року не зміг назвати ці області.

Відео дня

Журналісти спрогнозували, яку ж угоду має на увазі Трамп і чи прийме її Путін.

Європейські уподобання

Видання зазначає, що європейські країни вважають, що будь-яке припинення вогню має ґрунтуватися на нинішній лінії фронту протяжністю понад 1000 кілометрів. Однак російські війська наступають, і Путін, можливо, не захоче зупиняти наступ. Наприклад, він близький до оточення міста Покровськ, яке давно є метою.

Ціна Путіна за припинення вогню

Журналісти нагадують, що Україна практично повністю втратила Луганськ, але все ще контролює третину Донецька. За наявними даними, Путін назвав своєю ціною за припинення вогню весь Донбас, що означало б відмову України від своїх укріплених оборонних позицій, що зробило б її вразливою для подальших атак.

Поступки з боку України

У 2022 році Путін підписав декларації про анексію Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Російські війська ніколи не контролювали Запоріжжя і були вибиті з Херсона під час контрнаступу 2022 року. Однак, з огляду на наступ російських військ, Путін може вимагати від України подальших територіальних поступок як плату за мир і спробувати заявити про свої права на всі чотири області.

Пропозиція про "обмін територіями"

Важливо, що Трамп неодноразово наполягав на тому, що будь-яка угода про припинення вогню включатиме в себе "обмін" територіями. Він заявляв, що Росія окупувала деякі першокласні "морські об'єкти", і він хоче "спробувати повернути частину цих територій". Це може включати в себе угоду, за якою Путін отримає весь Донбас в обмін на повернення Україні частин Херсонської області. Однак це видається вкрай малоймовірним. Однією з початкових причин вторгнення Путіна в Україну було створення сухопутного моста до Криму шляхом захоплення цих територій.

Переговори з РФ - думка експертів

Видання The Hill писало, що якщо Зеленський збирається розглядати угоду, яка передбачає передачу Росії частини території, йому було б розумно вимагати компенсації, яка виходить за межі слів.

У матеріалі видання було зазначено, що в такому разі компенсація має бути конкретною, реальною і негайною. З огляду на характер справи, зазначалося, що президенту України знадобиться допомога Трампа, щоб представляти його за столом переговорів, починаючи із зустрічі на Алясці.

Вас також можуть зацікавити новини: