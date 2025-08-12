Найбільш ефективними методами можуть бути касетні боєприпаси або дистанційне мінування, що зірве роботу об’єктів, кажуть експерти.

Росія здатна збудувати пускові майданчики для дронів-камікадзе "Шахед" всього за кілька місяців. Про це свідчить аналіз супутникових знімків, проведений українськими фахівцями Ukrainian Intelligence.

Нові об’єкти були виявлені у Брянській та Орловській областях — поблизу селищ Навля (66 км від кордону з Україною) та Цимбулово (176 км).

Будівництво стартувало влітку 2024 року, а вже у жовтні з цих майданчиків здійснили перші пуски. Кожен об’єкт обладнаний дорогою для запуску дронів із даху автомобіля, стаціонарними направлячами з прискорювачем, укриттями та сховищами для БпЛА.

Експерти зазначають, що теоретично ці майданчики можна знищити ракетами чи далекобійними дронами, але для цього потрібна точна розвідка й потужні бойові частини. Найбільш ефективними методами можуть бути касетні боєприпаси або дистанційне мінування, що зірве роботу об’єктів. Однак Україна наразі не має достатньої кількості балістичних ракет із касетними бойовими частинами та засобів далекобійного мінування.

Додатковим ускладненням є щільне прикриття цих об’єктів російською ППО та засобами радіоелектронної боротьби.

"Шахеди" на війні проти України

Як повідомляв УНІАН, в Україні було верифіковано новий тип ударного дрона типу "Шахед", під крила якого було встановлено дві протитанкові міни ПТМ-3.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначає, що це підвищило рівень загрози, яку несуть ворожі дрони-камікадзе. Коваленко пояснив, що ПТМ-3 – це протитанкова міна, що застосовується для дистанційного мінування території вагою 4,9 кг. Вона наповнена вибуховою речовиною вагою в 1,8 кг.

