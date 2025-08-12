Україна готова фактично поступитися вже окупованими територіями, - The Telegraph

Пом'якшення позиції Зеленського з'явилося напередодні мирного саміту Трампа та Путіна на Алясці у п'ятницю.

Напередодні саміту президента США Дональда Трампа та правителя Росії Володимира Путіна на Алясці, у дипломатичних колах обговорюють пом’якшення позиції президента України Володимира Зеленського.

Як пише The Telegraph з посиланням європейські джерела, Київ готовий розглянути варіант припинення бойових дій із фактичним визнанням російського контролю над уже окупованими територіями в Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та Криму.

Такий сценарій, який підтримують деякі європейські столиці, передбачає заморожування лінії фронту та надання Україні гарантій безпеки, включаючи постачання озброєнь і перспективу вступу до НАТО. Водночас Зеленський наголошує: жодні домовленості не повинні передбачати додаткових територіальних поступок.

Європейські лідери, серед яких Еммануель Макрон, Дональд Туск і Фрідріх Мерц, заявили про неприпустимість зміни міжнародно визнаних кордонів силою. Вони планують зустріч із Трампом уже в середу, щоб донести свої аргументи перед його переговорами з Путіним.

Сам Трамп повідомив, що на саміті спробує домогтися часткового повернення українських земель. Однак він розкритикував позицію Києва щодо необхідності конституційного схвалення будь-яких територіальних змін.

НАТО ж підкреслює, що фактична окупація територій не може бути визнана юридично. Українська влада нагадує, що Росія продовжує перекидати війська та готується до нових наступів, тож передчасно говорити про готовність Кремля завершити війну.

На сьогодні Росія контролює близько 20% території України у межах кордонів 1991 року. Міжнародні партнери України, включно з Великою Британією та Канадою, закликають уникати нав’язування Києву будь-яких рішень, підкреслюючи, що мир має бути досягнутий за участі самої України, а не за її спиною.

Саміт Трамп-Путін - головні новини

Саміт Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці, запланований на 15 серпня, стане першою зустріччю президентів США та Росії на американській землі з 1988 року. Захід пройде на тлі активних обговорень можливого припинення війни в Україні. Трамп неодноразово натякав на варіант "земельних обмінів" як умову миру, що викликало занепокоєння в Києві та європейських столицях.

Президент України Володимир Зеленський офіційно не братиме участі в переговорах, але, за словами Трампа, буде поінформований про їх результати перед іншими лідерами. Європейські країни, включно з Францією, Німеччиною, Польщею, Великою Британією, Італією та Фінляндією, у спільній заяві підкреслили, що будь-які домовленості щодо миру не можуть ухвалюватися без участі України.

