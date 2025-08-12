Люди спантеличены заявами сторін щодо ймовірного обміну територіями, адже існує ризик, що тисячі українців повинні будуть віддати свій дім.

На сході України панує паніка і недовіра напередодні саміту президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці. Місцеві з тривогою реагують на заяви щодо можливості передачі територій Росії, пише CNN.

На пляжах солоного озера в Слов’янську, лише за кілька кілометрів від лінії фронту, розмови про можливу "земельну угоду" між США та Росією викликають тривогу й розпач.

"У мене таке відчуття, ніби я просто відпливаю від цієї реальності", — каже місцевий журналіст Михайло, відпочиваючи біля бетонного бомбосховища.

Відео дня

Він жартома називає це місце "Солт-Лейк-Сіті Слов’янськ", але визнає: навіть тут люди відчувають паніку. "Багато моїх друзів хочуть залишитися тут, і нам усім доведеться виїхати. Але я не думаю, що це станеться", — додає він.

Людмила, яка отримала важкі травми під час підриву на міні, каже, що не вірить у щирість політиків: "Вони брешуть. Для них це все видовище. Вони вирішують одне, кажуть інше, а роблять третє".

У місцевому пологовому відділенні молода мама Таїсія тримає на руках новонароджену доньку Ассоль і зізнається:

"Це було б дуже погано. Але ми не маємо на це жодного впливу. Люди просто віддадуть свої будинки".

Для родини Ламехових, які втратили доньку Софію, зятя та онука внаслідок авіаудару по Києву, будь-які переговори про території звучать особливо болісно. "Вони поїхали з війни, там було тихо, але війна їх там застала", — каже батько Святослав. Мати Наталія додає: "Неможливо змиритися з втратою дітей".

На вокзалі у Краматорську Тетяна, зустрічаючи чоловіка-солдата на короткій відпустці, не приховує сліз:

"Знаєте, яка моя мрія? Просто щоб мій чоловік повернувся додому. Мені байдуже до цих територій. Я просто хочу, щоб він був живий".

Саміт Трамп-Путін - головні новини

Як повідомляв УНІАН, саміт Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці запланований на 15 серпня. Захід пройде на тлі активних обговорень можливого припинення війни в Україні. Трамп неодноразово натякав на варіант "земельних обмінів" як умову миру, що викликало занепокоєння в Києві та європейських столицях.

Напередодні саміту у дипломатичних колах обговорюють пом’якшення позиції президента України Володимира Зеленського. Київ готовий розглянути варіант припинення бойових дій із фактичним визнанням російського контролю над уже окупованими територіями в Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та Криму.

Вас також можуть зацікавити новини: