Кая Каллас вказала на необхідність повного припинення вогню в Україні.

Європейський Союз працюватиме над 19-м пакетом санкцій щодо Росії. Про це заявила глава зовнішньополітичного відомства Європейського союзу Кая Каллас 11 серпня, пише Reuters.

Водночас вона застерегла від поступок Москві, поки РФ не погодиться на повне припинення вогню.

"Поки Росія не погодиться на повне і безумовне припинення вогню, ми не повинні навіть обговорювати будь-які поступки. Важлива послідовність кроків. Спочатку - безумовне припинення вогню з надійною системою моніторингу та жорсткими гарантіями безпеки", - заявила Каллас, додавши, що "ми будемо працювати над 19-м пакетом санкцій".

Відео дня

Санкції проти РФ - останні новини

Європейський союз ухвалив 18-й пакет обмежень щодо Росії та її нафти на знак засудження вторгнення в Україну. Заходи включали санкції проти індійського нафтопереробного заводу, в якому "Роснефть" володіє 49,13% акцій, оскільки блок прагне скоротити енергетичні доходи Кремля, підтримувані експортом російської нафти в Індію.

Крім того, Брюссель запровадив санкції щодо іранського нафтотрейдера Хоссейна Шамхані та кількох його компаній.

Вас також можуть зацікавити новини: