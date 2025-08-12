Цей завод вважається одним з найбільших у Європі - його річна потужність становить близько 15 млрд куб м природного газу.

Дрони Головного управління розвідки (ГУР) завдали удару по "Оренбурзькому гелієвому заводу" в місті Оренбург. Про це УНІАН повідомили джерела в розвідці.

Як зазначило джерело, це підприємство єдине в Росії, яке виробляє критично важливий компонент для виробництва ракет, у космічній галузі та авіапромисловості.

Місцеві жителі бачили прольоти БПЛА і повідомляли про серію вибухів у районі заводу. Близько 20:00 російською владою було прийнято рішення перекрити ділянку автодороги федерального значення М-5 "Урал" в районі н.п. Переволоцьке та Холодні Ключі (саме там розташована ціль ГУР).

"Оренбурзький гелієвий завод - єдине підприємство з виробництва гелію в РФ та одне з найбільших у Європі, річна потужність якого складає переробку близько 15 млрд. куб. м природного газу. Гелій широко використовується у виробництві ракет, космічній галузі та авіаприсловості. Атакована воєнною розвідкою ціль безпосередньо залучена до агресії Росії проти України та є одним з ключових обʼєктів російського ВПК", – зазначило джерело.

Інші удари ГУР по РФ

10 серпня ГУР завдало удару безпілотниками по Ухтинському нафтопереробному заводу в Республіці Комі. Він знаходиться за понад 2000 кілометрів від кордону України. Як зазначили джерела УНІАН, уражений обʼєкт задіяний у забезпеченні російської армії паливно-мастильними матеріалами.

"Дрони уразили резервуар з нафтопродуктами з подальшим розливом вмісту та пошкодили установку з переробки газу та газового конденсату, що використовується для виготовлення пропан-бутану та бензину", - повідомили джерела УНІАН.

