Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,67 грн, а євро – 48,54 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 12 серпня, подешевшав на 5 копійок і складає 41,60 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 15 копійок і складає 48,60 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,00 гривні, а євро - за курсом 47,60 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у вівторок не змінився і складає 41,67 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 12 серпня, подешевшав на 24 копійки – до 48,54 гривні.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 12 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,45 гривні за долар, таким чином, українська валюта послабилася на 6 копійок.

По відношенню до євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок установлено на рівні 48,20 гривні за один євро, тобто гривня знизилася на 1 копійку.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні подешевшав на 3 копійки – до 41,70 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,20 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 5 копійок і складає 48,65 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 47,90 гривні за євро.

