РФ вдарила по навчальному центру ЗСУ: є загиблий та поранені

Наразі Україною вживаються додаткові заходи безпеки для захисту військовослужбовців під час атак.

В ніч на 12 серпня російські окупанти завдали ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України. Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ України.

"Оповіщення особового складу було здійснено належним чином одразу після надходження сигналу "Ракетна небезпека". Попри вжиті заходи безпеки, під час переміщення до обладнаних укриттів та сховищ, група військовослужбовців потрапила в зону ураження касетних боєприпасів", – зазначили в пресслужбі.

Там додали, що наразі відомо про одного загиблого та 11-х поранених різних ступенів тяжкості. Ще 12 військовослужбовців звернулося за медичною допомогою зі скаргами на акубаротравму та гострий стрес.

"На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога. Командування Сухопутних військ Збройних Сил України висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого", – додали в пресслужбі.

Також у Сухопутних військах зазначили, що з метою збереження життя та здоров’я людей триває постійна робота з обладнання навчальних центрів, полігонів та інших військових об’єктів надійними укриттями. Крім того, вживаються додаткові заходи безпеки для захисту військовослужбовців під час ракет.

Російські атаки: важливі новини

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня російські окупанти завдали удар по залізничному вокзалу на Дніпропетровщині. За даними "Укрзалізниці", усіх працівників вдалося вчасно вивести в укриття, тому обійшлося без жертв.

Того ж дня окупанти атакували авіабомбами Запоріжжя. За інформацією керіника обласної військової адміністрації Івана Федорова, одна бомба влучила у автовокзал, спричиниви значні руйнування, інша - в клініку Запорізького медичного університету. Також постраждали сім житлових будинків, в яких вибило вікна та позривало дахи.

