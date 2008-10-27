Саакашвілі відправив у відставку прем'єр-міністра - ЗМІ
16:36, 27 жовтня 2008Світ
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Наступник вже відомий?
Президент Грузії Михайло Саакашвілі відправив у відставку прем`єр-міністра країни Володимира (Ладо) Гургенідзе. Офіційно про перестановки в кабінеті міністрів Саакашвілі оголосить протягом дня 27 жовтня, повідомляє Reuters з посиланням на неназване джерело в уряді Грузії.
За ынформацією цього джерела, Саакашвілі вже вибрав наступника Гургенідзе на посту прем`єра. Ним стане 35-річний Григол Мгалоблішвілі, який наразі займає пост посла Грузії в Туреччині.
Причини відставки Гургенідзе поки не називаються.
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