Литва викликала до себе російського посла через "Іскандери" під Калінінградом та провокації у Балтійському морі
МЗС Литви викликало до себе російського посла Олександра Удальцова, вручивши йому ноту протесту через регулярні провокації ВМС РФ у Балтійському морі.
Так, у Литві закликали Росію дотримуватися норм міжнародного права, принципів добросусідства й забезпечити, щоб подібні інциденти не повторювалися, передає Delfi.
Російському послу також повторно висловили заклопотаність у зв'язку з дислокацією Калінінградській області ракет "Іскандер-М", які можуть нести ядерні боєголовки, й польотами російських літаків над Балтійським морем.
Читайте такожЗагроза для Балтики: Міноборони Швеції відреагувало на передислокацію російських "Іскандерів" під КалінінградУ Міноборони РФ раніше підтвердили повідомлення про передислокацію мобільних ракетних комплексів "Іскандер-М" в Калінінградську область.
"Іскандер" - системи мобільних балістичних ракет, які прийшли на заміну радянським ракетам "Скад" (Р-17). Дві керовані ракети мають дальність до 500 км і можуть нести звичайні або ядерні боєголовки.