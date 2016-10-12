Литва викликала до себе російського посла через "Іскандери" під Калінінградом та провокації у Балтійському морі

Так, у Литві закликали Росію дотримуватися норм міжнародного права, принципів добросусідства й забезпечити, щоб подібні інциденти не повторювалися, передає Delfi.

Російському послу також повторно висловили заклопотаність у зв'язку з дислокацією Калінінградській області ракет "Іскандер-М", які можуть нести ядерні боєголовки, й польотами російських літаків над Балтійським морем.

Читайте такожЗагроза для Балтики: Міноборони Швеції відреагувало на передислокацію російських "Іскандерів" під КалінінградУ Міноборони РФ раніше підтвердили повідомлення про передислокацію мобільних ракетних комплексів "Іскандер-М" в Калінінградську область.

"Іскандер" - системи мобільних балістичних ракет, які прийшли на заміну радянським ракетам "Скад" (Р-17). Дві керовані ракети мають дальність до 500 км і можуть нести звичайні або ядерні боєголовки.