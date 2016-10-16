Світова спільнота зібрала $14 мільйонів для постраждалих від урагану Меттью

Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун прибув на Гаїті, щоб самому побачити руйнування, заподіяні недавнім ураганом "Метью", інформує ТСН.ua.

Згідно повідомлення ООН, Пан Гі Мун побуває в місті Ле-Кайе, одному з найбільш постраждалих від наслідків стихії. Там він закликав до підтримки Гаїті.

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"Я закликаю всі дружні до Гаїті країни надати необхідну допомогу, в якій так терміново потребують люди," - заявив він, 16 жовтня, під час візиту на Гаїті.

Раніше ООН закликала міжнародне співтовариство спільними зусиллями виділити острівній державі 120 мільйонів доларів, які допоможуть людям впоратися з наслідками стихійного лиха

Зазначається, що до теперішнього моменту, зібрано лише 14,4 мільйона доларів.

За останніми даними, в результаті урагану за офіційними даними загинуло майже 900 осіб, проте за деякими даними місцевих ЗМІ, внаслідок урагану "Меттью", на острові Гаїті, загинуло 1000 осіб. Майже 1,5 мільйона осіб потребують термінової допомоги.

ВООЗ побоюється масштабного поширення вірусу холери, для профілактики якої направила на Гаїті близько мільйона вакцин.