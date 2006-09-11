Під час ДТП у Краснодарі згоріли 12 автомобілів

Кількість потерпілих уточнюється

У Російській Федерації, на в`їзді до міста Краснодар з боку Ростова сьогодні вранці зіткнулися близько 30 автомобілів, 12 згоріли, передає РІА «Новости». За попередніми даними Південного регіонального центру МНС Росії, одна людина загинула. Кількість потерпілих уточнюється. На місці працюють представники МНС, "ГИБДД", бригади "швидкої допомоги".

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