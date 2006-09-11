Масові заворушення у Душанбе

У столиці Таджикистану Душанбе минулої ночі сталися масові заворушення через відміну концерту іранського співака Ораша на центральному стадіоні.

Як передає радіо «Свобода», глядачі влаштували бійку з міліціонерами, які були в оточенні. Є потерпілі.

Невдоволені пішли до парламенту і намагалися провести мітинг. Натовп розігнали. Декількох людей затримано.

Президент Таджикистану Емомалі РАХМОНОВ перервав поїздку на південь республіки і повернувся до Душанбе.