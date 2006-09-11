Масові заворушення у Душанбе
09:16, 11 вересня 2006Світ
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Президент Таджикистану перервав свою поїздку
У столиці Таджикистану Душанбе минулої ночі сталися масові заворушення через відміну концерту іранського співака Ораша на центральному стадіоні.
Як передає радіо «Свобода», глядачі влаштували бійку з міліціонерами, які були в оточенні. Є потерпілі.
Невдоволені пішли до парламенту і намагалися провести мітинг. Натовп розігнали. Декількох людей затримано.
Президент Таджикистану Емомалі РАХМОНОВ перервав поїздку на південь республіки і повернувся до Душанбе.
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