Внаслідок вибуху на заводі Total у Франції постраждало п'ять осіб

Про це йдеться в заяві компанії, передає РБК з посиланням на Reuters.

Через вибух постраждали п'ятеро людей, які опинилися неподалік, заявили в компанії. Інцидент стався під час проведення ремонтних робіт газових компресорів. Причиною вибуху став витік газу.

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Вибух прогримів 24 жовтня о 16:30 за місцевим часом, повідомило місцеве видання Normandie з посиланням на джерела в поліції. Інцидент, за їх словами, стався через витік газу під час проведення роботи на відкритій лінії газу.

Один з постраждалих отримав серйозні опіки шиї, він був доставлений в лікарню, розповіли джерела Normandie в профспілці. Іншим постраждалим допомога була надана на місці.

В даний час співробітники заводу проводять роботу з припинення подачі газу, пише видання. Роботу планується закінчити в ніч на 25 жовтня.

За даними Reuters, потужність заводу становить 247 тис. бар. в добу.