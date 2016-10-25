В Анталії прогримів потужний вибух (фото)
09:38, 25 жовтня 2016Світ
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Потужний вибух прогримів у вівторок близько 8:50 біля торгово-промислової палати в Анталії.
В Антальї прогримів потужний вибух / @dogannewsagency
Зараз на місце події прибули кілька машин швидкої допомоги. Про це пише Hurriуet.
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Кореспондент агентства Doğan повідомляє, що на місці інциденту є підірвана машина. Безліч людей отримали легкі поранення.
Від вибуху постраждали також чотири авто і кілька будівель.
Більш докладних даних про загиблих або постраждалих поки немає.
#BREAKING Explosion in Turkey's #Antalya near commerce and industry chamber, several ambulances dispatched to scene pic.twitter.com/bdRBWXSAl7— CNN Turk ENG (@CNNTURK_ENG) October 25, 2016
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