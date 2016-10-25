В Анталії прогримів потужний вибух (фото)

Зараз на місце події прибули кілька машин швидкої допомоги. Про це пише Hurriуet.

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Кореспондент агентства Doğan повідомляє, що на місці інциденту є підірвана машина. Безліч людей отримали легкі поранення.

Від вибуху постраждали також чотири авто і кілька будівель.

Більш докладних даних про загиблих або постраждалих поки немає.