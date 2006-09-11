Українців виженуть з Іспанії

«Ми хочемо поліпшити ситуацію, в якій опинилися сотні тисяч людей, що працюють без прав і без оплати. Але також ми контролюватимемо нелегальну іміграцію в нашу країну», - заявив секретар Соціалістичної партії Іспанії Хосе Бланко в інтерв`ю газеті «Ель Паїс».

За його словами, більшість імігрантів, що нелегально працюють зараз в Іспанії, буде депортована. «Ринок робочої сили вже поглинув все, що міг. Пора поставити заслін нелегальним імігрантам. На ринку робочої сили вже немає для них місця», - пояснив Бланко, що є другою за впливовістю людиною в правлячій Соціалістичній робочій партії Іспанії після прем`єр-міністра Хорхе Луіса Родрігеса Сапатеро.

Нагадаємо, Іспанія є однією з найпопулярніших країн для нелегальних трудових мігрантів з України. За приблизними підрахунками, зараз там знаходяться близько півмільйона українських «нелегалів». Як правило, вони зайняті в сільському господарстві, працюють водіями, будівельниками, прибиральницями, повіями, робітниками на консервних заводах. Зарплата українського «нелегала» - від 400 до 1000 євро.

Обозреватель