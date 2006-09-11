Росія відкликала своє зобов`язання щодо СОТ

Міністр транспорту Росії Ігор ЛЕВІТІН заявив, що РФ не має наміру поступово знижувати платежі за транссибірські перельоти літаків зарубіжних компаній, як пропонують члени Європейської Комісії. Чиновник зазначив, що платежі за проліт над Сибіром збережуться і після 2013 року, в якому їх передбачалося ліквідувати. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на газету "Время новостей".

І.ЛЕВІТІН також відмовився від нової пропозиції єврокомісарів - не стягувати транссибірські платежі з нових рейсів. У відповідь він пропонує оплачувати частоту прольотів над Сибіром і купувати відповідні квоти у російських компаній.

Зараз всі іноземні авіакомпанії повинні понад звичні платежі за аеронавігаційний супровід судів виплачувати "Аерофлоту" компенсацію за проліт над Сибіром. "Аерофлот", у свою чергу, перераховує ці кошти, в сумі близько 350 мільйонів доларів на рік, до федерального бюджету. При цьому, за словами І.ЛЕВІТІНА, за рахунок випрямлення маршруту іноземні авіаперевізники щорічно економлять близько 700 мільйонів доларів.

Росія є єдиною країною в світі, в якій існує подібний компенсаційний механізм. Умова щодо відміни плати за транссибірські перельоти була однією з головних при підписанні угоди з Євросоюзом щодо вступу Росії до СОТ. Тоді російським переговорникам вдалося відкласти ліквідацію платежів до 2013 року.