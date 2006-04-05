Єврокомісія готова працювати в Україні з будь-ким...

Європейська комісія готова працювати з будь-якою парламентською коаліцією в Україні, яка підтримуватиме європейський вибір.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні в Страсбургу під час дебатів щодо України єврокомісар з питань міжнародних відносин і політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

«Якою б не була коаліція, якщо вона згодна працювати з нами, ми із задоволенням підемо назустріч», - сказала комісар.

Вона наголосила, що Європейський Союз вже зараз готовий створити з Україною зону вільної торгівлі відразу після того, як Україна вступить до Світової організації торгвлі.

«Чи хочемо ми продовжувати співпрацю з Україною в рамках її просування до ЄС і в рамках політики сусідства? Відповідь однозначна: так», - сказала Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.