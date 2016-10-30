Прем'єр-міністр Ісландії оголосив про відставку після поразки його партії на виборах

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на видання Morgunblaðsins.

Йоханссон очолив уряд і партію після того, як його попередник Сігмундур Давид Гуннлаугссон подав у відставку на тлі офшорного скандалу.

Президент Ісландії прийняв відставку Йоханссона, однак попросив його залишатися на чолі уряду до формування нового кабінету.

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Як повідомлялося, Прогресивна партія Ісландії, яка входила до правлячої коаліції, зазнала нищівної поразки, втративши порівняно з минулими виборами понад 13 процентних пунктів підтримки, і набравши 11,3% - вона може розраховувати на 8 місць (досі в неї було 19 місць).

Перемогу на виборах у суботу здобула Партія незалежності, яка також входила до донедавна правлячої коаліції.

Ісландська піратська партія посіла третє місце з 14,5 % і матиме 9 місць в парламенті. Досі вона була представлена трьома депутатами.