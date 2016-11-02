Принц Таїланду буде затверджений новим королем 1 грудня - ЗМІ

Про це повідомляє BBC з посиланням на джерела в тайській владі, передає DT.ua.

На розгляді був варіант із затвердженням кронпринца королем відразу після смерті Пхуміпона Адульядета, однак Вачіралонгкорн попросив про відстрочку, щоб оплакати втрату.

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В даний момент в країні при владі перебуває уряд військових.

Батько наслідного принца був з ними в хороших відносинах, зберігши престол навіть після перевороту в країні в 2014 році.

Як повідомляв УНІАН, король Таїланду Пуміпон Адульядет помер 13 жовтня у віці 88 років. Він перебував на троні з 9 червня 1946 року. Був коронований 5 травня 1950 року.