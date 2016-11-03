Держдеп США висловив занепокоєння навколо ситуації з Amnesty International у Москві

Про це повідомив офіційний представник відомства Джон Кірбі, передає РБК з посиланням на Reuters.

«Очевидно, що ми стурбовані цим», — повідомив Кірбі.

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Він також зазначив, що Вашингтон буде уважно стежити за ситуацією.

Як повідомлялося, зранку в середу, 2 листопада, співробітники правозахисної організації не змогли потрапити в Московський офіс, який виявився опечатаним. Опечатані були всі входи, замки на дверях – змінені, електрику відрізано. При цьому ніякого попередження від влади не надходило.

Правозахисні групи, які фінансуються з-за кордону і критикують дії Кремля, в останні кілька років відчувають тиск влади. Деякі були визнані "іноземними агентами", що ще більше посилило тиск з боку влади.