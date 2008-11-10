Fitch знизило прогноз рейтингу Росії зі «стабільного» на «негативний»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило у понеділок прогноз по суверенному рейтингу Росії (BBB+) на "негативний" зі "стабільного", йдеться у повідомленні агентства. Разом з Росією Fitch знизило до "негативного"прогноз суверенного рейтингу Південної Кореї, Мексики і Південної Африки. В той же час, прогноз рейтингу Чилі і Малайзії був знижений до "стабільного".

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