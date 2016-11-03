Повстанські угруповання в Алеппо вступили у збройне протистояння один з одним - Reuters

Про це розповіли представники двох угруповань і Сирійський центр моніторингу з прав людини, повідомляє Reuters.

Ця обставина суттєво підриває можливості і зусилля повстанців у протистоянні великому наступу, що здійснюється за підтримки Росії, зазначає Reuters.

Повстанські групи страждають від роздробленості і міжусобиць протягом всього періоду громадянської війни в Сирії через ідеологічні обставини та, в більшій мірі, внаслідок тактичних розбіжностей або територіальних спорів.

Бійці Джебхат Фатех аль-Шам, Нур аль-Дін аль-Зінки і Абу Амара спробували захопити позиції і зброю у угруповання Фастакім, заявив один з представників цієї групи. Фатех аль-Шам є джихадистським рухом. Зінки і Фастакім воюють під знаменами Вільної сирійської армії.

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Представник політбюро групи Зінки повідомив, що зіткнення були закінчені і здійснені спроби щодо врегулювання спору.

Зіткнення мали місце в районі аль-Ансарі і сусідньому Салах аль-Дін, обидва з яких знаходяться близько до лінії фронту з урядовими військами, сказав представник Сирійського центру моніторингу з прав людини.

В Центрі розповіли, що ісламістські групи змогли взяти під контроль більшість позицій і зброю у Фастакім і полонити її бійців, але представник групи зазначив, що ситуація була не такою вже й поганою.

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Обидва ісламістські угруповання і Вільна сирійська армія беруть участь у наступі на контрольоване урядом західне Алеппо, який почався минулого тижня з метою подолання блокади утримуваної повстанцями східної частини міста, але вдалося досягнути незначного прогресу після деяких початкових завоювань.