У житлових кварталах Багдада прогриміли вибухи, є загиблі
У результаті вибухів у місті загинули 10 осіб, ще 37 отримали поранення.
У Багдаді у кількох житлових кварталах сьогодні пролунали чотири вибухи. Про це повідомляє Associated Press.
У результаті вибухів у місті загинуло 10 осіб, ще 37 отримали поранення. У поліції зазначають, що бомби у районах Шейх Омар, Абу-Грейб, Рашид і Обаіді були закладені на узбіччях доріг.
Правоохоронці припускають, що це вбивства за релігійною ознакою.
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Найбільше загиблих та постраждалих від вибуху у районі Шейх Омар, там пролунав найпотужніший вибух, вбивши трьох людей і поранивши дев'ять
Наразі відповідальність за вибухи не взяла жодна терористична організація.
Нагадаємо, сьогодні в Іраку авто з біженцями з Мосула підірвалося на мінах, 18 загиблих, серед них 17 біженців та поліцейський з конвою супроводу.
Бомби спрацювали, коли вантажівка з людьми покинув місто Хавиджа, розташований приблизно в 120 кілометрах на південь від Мосула.