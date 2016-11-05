У житлових кварталах Багдада прогриміли вибухи, є загиблі

У Багдаді у кількох житлових кварталах сьогодні пролунали чотири вибухи. Про це повідомляє Associated Press.

У результаті вибухів у місті загинуло 10 осіб, ще 37 отримали поранення. У поліції зазначають, що бомби у районах Шейх Омар, Абу-Грейб, Рашид і Обаіді були закладені на узбіччях доріг.

Правоохоронці припускають, що це вбивства за релігійною ознакою.

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Найбільше загиблих та постраждалих від вибуху у районі Шейх Омар, там пролунав найпотужніший вибух, вбивши трьох людей і поранивши дев'ять

Наразі відповідальність за вибухи не взяла жодна терористична організація.

Нагадаємо, сьогодні в Іраку авто з біженцями з Мосула підірвалося на мінах, 18 загиблих, серед них 17 біженців та поліцейський з конвою супроводу.

Бомби спрацювали, коли вантажівка з людьми покинув місто Хавиджа, розташований приблизно в 120 кілометрах на південь від Мосула.