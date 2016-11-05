В Іраку авто з біженцями з Мосула підірвалося на мінах: 18 загиблих

В результаті вибуху двох придорожніх мін на шляху у конвою з іракськими сім'ями, що бігли з іракського міста Мосул, пізно ввечері в п'ятницю загинули 18 людей, повідомляє Reuters.

"Бомби спрацювали, коли вантажівка з людьми покинув місто Хавиджа, розташований приблизно в 120 кілометрах на південь від Мосула", - йдеться в повідомленні.

За словами офіцера поліції, сімнадцять із загиблих були з сімей вимушених переселенців, також загинув поліцейський, який їхав у патрульному авто в конвоъ супроводу.

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Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня почалася спецоперація зі звільнення іракського міста Мосул від терористів "Ісламської держави". Іракське військове командування повідомило, що з початку операції по звільненню Мосула під контроль урядових сил і курдських збройних формувань перейшли близько 80 населених пунктів. У них антитерористичні підрозділи виявляють обладнані бойовиками тунелі, один з них довжиною в три кілометри.

Також в околицях Дженина, як повідомляє іракське телебачення, був знайдений і знищений великий цех ИГИЛ з виробництва вибухових пристроїв.

Мосул – найбільше місто під контролем бойовиків, де до війни проживало майже 2 мільйона чоловік, вважається "столицею" ИГИЛ в Іраку.