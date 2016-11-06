У Чорногорії розкрили плани націоналістів з Росії вбити главу уряду

За словами прокурора Мілівоя Катнича, організатори замаху вирішили, що «влада в Чорногорії не зміниться шляхом виборів, тому це потрібно зробити силою», повідомляє Reuters.

Метою зміни влади було привести до влади одну з опозиційних партій і не допустити вступу країни в НАТО, цитує прокурора ТАСС.

16 жовтня у Чорногорії відбулися парламентські вибори. Більшість отримала правляча Демократична партія соціалістів на чолі з прем'єр-міністром Міло Джукановичем. Опозиція вимагає скасувати результати через повідомлення про підготовку терактів.

Читайте такожПрем'єр Чорногорії на зустрічі НАТО заявив, що не віддасть майбутнє країни Кремлю

27 жовтня сербське видання Danas з посиланням на джерела заявило, що з Сербії була депортована група російських громадян, підозрюваних в причетності до підготовки терактів у Чорногорії в день парламентських виборів.

За підозрою у підготовці терактів у Чорногорії були затримані близько 20 громадян Сербії. Прем'єр-міністр Сербії заявив, що були виявлені ще кілька груп, які «діяли в координації з іноземцями».