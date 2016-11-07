У Кремлі заперечують можливість "офіційної причетності" до спроби перевороту в Чорногорії
У Кремлі «категорично» заперечують можливість «офіційної причетності» Росії до спроби захоплення влади в Чорногорії.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам у Москві заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.
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«Ми не володіємо інформацією, безумовно, категорично заперечуємо можливість офіційної причетності до яких би то не було спроб організації якихось протиправних дій», - сказав Пєсков.
При цьому він заявив, що офіційних запитів із цього питання не було, і що йому не відомо, чи були запити за лінією спеціальних служб.
Як повідомляв УНІАН, 6 листопада прокурор Чорногорії Мілівойє Катніч заявив, що у Чорногорії за спробою захоплення влади на парламентських виборах минулого місяця стояли російські націоналісти, які мали намір вбити прем'єр-міністра Міло Джукановіча.
За словами прокурора, який керував розслідуванням змови, організатори злочинного угруповання збиралися повалити уряд і, вбивши прем'єра, привести опозицію до влади.
Поліція Чорногорії повідомила в день голосування, 16 жовтня, про затримання 20 громадян Сербії, які прибули в цю країну з метою організації терактів, захоплення держустанов та арешту прем'єра Джукановіча. При цьому заарештовані, як заявляє влада Сербії і Чорногорії, не були пов'язані з сербськими офіційними структурами.
Як відомо, відносини між Сербією і Чорногорією залишаються напруженими після того, як в 2006 році Чорногорія вийшла з державного утворення Республіка Сербія і Чорногорія та проголосила незалежність.
Чорногорія визнала незалежність республіки Косово, яку Сербія вважає своєю територією. Крім того, чинний прем'єр-міністр Чорногорії Міло Джуканович орієнтується на НАТО.
Сербія ж традиційно є прихильником дружніх відносин із Росією.