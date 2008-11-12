Охоронець Тоні Блера відкрив вогонь в аеропорту Тель-Авіва

Один з охоронців колишнього прем`єр-міністра Великої Британії Тоні Блера відкрив вогонь в міжнародному аеропорту в м. Тель-Авів. Як повідомили представники аеропорту, інцидент трапився в той час, коли Т.Блер сідав у літак.

За їх інформацією, ніхто не постраждав, передає Associated Press. Проте подія неабияк налякала пасажирів і змусила понервувати співробітників служби безпеки аеропорту.

Охорона аеропорту і поліція відразу оточили місце події. Причини інциденту наразі невідомі.

Нагадаємо, що після відставки з поста прем`єр-міністра в 2007р. Т.Блер був призначений спецпосланником миру Квартету з близькосхідного врегулювання, у який входять Євросоюз, Росія, ООН і США. У зв`язку з цим йому доводиться часто бувати на Близькому Сході.

РБК