Вибори у США: у штабі Трампа вже заговорили про його перемогу, розмірковують про співпрацю з Україною (відео)

Це лише 16 голосів переваги, але у штабі республіканців вважають це хорошою ознакою – рахунок відкрито, йдеться у сюжеті ТСН.

Але чи виграють республіканці, покажуть результати голосування у Флориді і Огайо.

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Дональд Трамп виглядає надзвичайно самовпевнено і він, і його експерти ще задовго до завершення виборів говорять про свою перемогу як не про імовірну, а вже як про здобуту.

Сам Трамп проголосував ще зранку і звісно, що за себе.

Республіканці вже розмірковують про перспективи співпраці з Україною. "Платформи - це платформи. Це загальні заяви, але коли доходить до реальної політики, платформи відходять на другий план. Щодо виборців українського походження, які ще не визначилися, варто зазначити, що позиція Трампа щодо України непередбачувана", - каже радник Дональда Трампа, колишній губернатор штату Меріленд Боб Елріч.