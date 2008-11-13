Встановлено винного в трагедії на російському підводному човні

Слідство встановило винного в надзвичайній події на російському підводному човні "Нерпа", коли внаслідок несанкціонованого спрацювання системи пожежегасіння загинули 20 осіб, повідомив РІА Новости офіційний представник Слідчого комітету при прокуратурі (СКП) РФ Володимир Маркін.

"Слідчі військово-слідчого управління СКП встановили особу, яка несанкціоновано, без будь-яких на те підстав включила систему пожежогасіння на АПЧ. Це один з матросів екіпажу, він вже дав свідчення із зізнанням", - сказав Маркін.

На АПЧ, ще не прийнятому до складу ВМФ Росії, під час заводських ходових випробувань в Японському морі 8 листопада сталося несанкціоноване включення автоматизованої системи пожежегасіння. В результаті загинули 20 людей, 21 був госпіталізований з отруєнням. Всього на борту АПЧ було 208 осіб, з яких 81 військовослужбовці.