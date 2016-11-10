В ООН повідомили про затримання судді трибуналу ООН у Туреччині

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Суддя Айдин Сефа Акай був затриманий іще 21 вересня у зв’язку зі звинуваченнями, пов’язаними з невдалою липневою спробою перевороту в Туреччині, зазначив Теодор Мерон, президент Міжнародного залишкового механізму для кримінальних трибуналів.

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Цей судовий орган ООН має закінчити недовершені справи Міжнародних кримінальних трибуналів у справах колишньої Югославії і у справах Руанди, мандати яких уже завершилися.

Айдин Сефа Акай був членом палати з п’яти суддів, що мала переглянути вирок колишньому міністрові планування Руанди Оґюстенові Нґірабатваре.

Міжнародний кримінальний трибунал у справах Руанди засудив його до 30 років позбавлення волі, визнавши його винним у заохоченні, підбурюванні, сприянні і виправданні геноциду 1994 року в цій країні, в перебігу якого екстремісти з лав народу хуту вбили понад 800 тисяч представників народу тутсі, а також поміркованих хуту.