Bloomberg розповів, як Путін вирішив поводити себе з Трампом

Після звістки про обрання президента США, Путін поспішив привітати політичного неофіта, який раніше під час своєї кампанії так захоплювався колишнім агентом КДБ, пише ZN.ua.

Путін і його команда публічно привітали можливість нових, більш конструктивних відносин з США. Тим не менш, зазначається, що є сумніви у Кремля щодо можливості налагодити відносини з Вашингтоном через неймовірну непередбачуваність Трампа, який частенько міняє думку - раніше, він пропонував збивати російські літаки, що підлітають близько до військових кораблів США.

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Передбачається, що президент РФ не буде відразу близько підпускати новоспеченого політика, а спостерігатиме зі сторони, відзначається в статті.

Виступаючи в Кремлі напередодні в середу, 9 листопада, Путін попередив, що "це не буде легкий шлях" для відновлення відносин РФ і США. Кілька кремлівських інсайдерів заявили, що російський лідер, швидше за все, буде дуже обережним, і буде спостерігати за тим, наскільки далеко Трамп готовий йти в спробах налагодити ці відносини.

"Ставки дуже високі, з Трампом. Існують такі можливості, про які ми навіть і не підозрюємо, і в той же час можуть виникнути ризики, які затьмарять усе досягнуте раніше", - заявив Дмитро Тренін, глава московського Центру Карнегі.

Якщо новообраний президент США виконає навіть деякі з його передвиборних обіцянок, президентство Трампа може змінити все в кращу сторону для Путіна в його прагненні відновити російський міжнародний вплив, втрачений після розпаду Радянського Союзу, нагадує агентство.

Дмитро Саймс з Center for the National Interest, Вашингтон вважає, на погляд Трампа, з Україною пов'язані важливі інтереси США, "але не життєво-важливі". А зміщення президента США Сирії Асада - не пріоритетне завдання для Трампа, йдеться в статті.

Нагадаємо, перемогу Трампа на виборах у США депутати Держдуми зустріли оплесками, а Путін привітав майбутнього президента і заявив про готовність відновити відносини з США.

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Впродовж всієї кампанії Трамп обмінювався люб'язностями з Путіним. Так, на той момент кандидат у президенти США дуже позитивно висловлювався про Путіна, називаючи його "кращим і сильнішим лідером", ніж президент Барак Обама. Трамп пообіцяв розглянути можливість визнати російську анексію Криму. А його команда виключила з програми Республіканської партії пункт про передачу озброєння Україні. У свою чергу, Путін в жовтні заявив, що Трамп протягом своєї виборчої кампанії вів себе "екстравагантно", тому що він "представляє простих людей" і "хоче донести свою ідею".

Як повідомляв УНІАН, за підсумками проведених в США 8 листопада виборів, Трамп стане новим президентом США.