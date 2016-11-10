Штурм Мосула: іракські військові готуються "взяти" аеропорт на південній околиці міста

Офіцери кажуть, що вони планують відновити свій наступ на північ, вгору по західному березі річки Тигр в напрямку міста, повідомляє Reuters.

"Нам необхідно розширити тиск на супротивника в різних областях", - сказав генерал-майор Тамер аль-Хусейні, командир елітного підрозділу поліції.

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За його словами, операції будуть відновлені протягом двох днів.

Представник сил швидкого реагування, підполковник Дхія Міжир, сказав, що метою є площа з видом на нефункціонуючий аеропорт Мосула, щоб не дозволити бойовикам ІДІЛ використовуючи його як перевалочний пункт для наступу.

Офіцери армії також розповіли, що бойовики вибухом завалили злітну смугу бетонними стінами, щоб унеможливити посадку літаків.

Супутникові знімки розвідувальної фірми Stratfor також показали, що бойовики вирили глибокі траншеї на злітно-посадочних смугах і зруйнували будівлі, щоб запобігти просуванню військ з використанням ангарів або інших об'єктів.

Сили, що наступають на східній стороні Тигра націлені на два села, що розташовані на краю стародавнього ассірійського міста Німруд.

Так, військові з бронетанкової дивізії "взяли" село Аббас Раджаба, що на чотири км східніше від Німруд, і підняли іракський прапор.

Операція зі звільнення Мосула на півночі Іраку від бойовиків ІД, які захопили місто в 2014 році, триває з 17 жовтня. У ній беруть участь іракські військові, місцеве ополчення, курдські формування пешмерга, а також ВПС міжнародної коаліції на чолі з США.