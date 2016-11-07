У передмісті іракської "столиці" ІДІЛ знайшли близько сотні обезголовлених тіл

Про це повідомляє Русская служба Би-би-си з посиланням на заяву армії Іраку.

У ній сказано, що яма з тілами виявлена на території школи. Хаммам аль-Алі є останнім населеним пунктом по дорозі до Мосула, якщо під'їжджати до нього з південного боку.

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Управління Верховного комісара ООН з прав людини наприкінці минулого тижня повідомило, що бойовики угруповання «Ісламська держава» вчинили розправи над кількома сотнями мирних жителів Мосула. Також повідомлялося, що вони примусово рекрутують до своїх загонів хлопчиків віком до 10 років.

Іракський спецназ ввійшов в передмістя Мосула 2 листопада. Упродовж двох тижнів сили курдів і Іракської армії за підтримки західної коаліції поступово наближалися до міста. Тепер військові прочісують захоплені райони в пошуках бойовиків, лояльних «Ісламській державі» - за деякими оцінками, їх тут залишається близько шести тисяч, зазначає видання.