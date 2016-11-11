Трамп запросив Терезу Мей відвідати США найближчим часом

Відповідну пропозицію Трамп зробив під час першої телефонної розмови між керівниками держав, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Він попросив її приїхати якомога швидше і заявив, що для нього буде величезною честю прийняти її", - йдеться в заяві Даунінг-стріт.

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Як наголошується, в ході розмови Мей і Трамп висловили єдину думку про намір зберегти особливі стосунки Британії та США.

Крім того, Мей також підтвердила зроблену напередодні заяву, що з нетерпінням чекає співпраці з обраним президентом.

Раніше в четвер журналісти запитали канцлера казначейства Філіпа Хеммонда, що може означати для "особливих відносин" між Британією та США, що Трамп досі не поговорив з Терезою Мей, хоча вже зв'язувався з іншими лідерами.

Хеммонд відповів, що особливі відносини "живі і знаходяться в доброму здоров'ї".

Раніше Дональд Трамп поговорив з прем'єр-міністром Ірландії та лідерами Південної Кореї, Японії, Єгипту, Австралії, Індії, Туреччини, Ізраїлю та Мексики.