Трамп запросив Терезу Мей відвідати США найближчим часом
Дональд Трамп, який отримав перемогу на виборах президента США, запросив прем'єр-міністра Британії Терезу Мей приїхати до нього в Сполучені Штати "якомога швидше".
Відповідну пропозицію Трамп зробив під час першої телефонної розмови між керівниками держав, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
"Він попросив її приїхати якомога швидше і заявив, що для нього буде величезною честю прийняти її", - йдеться в заяві Даунінг-стріт.
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Як наголошується, в ході розмови Мей і Трамп висловили єдину думку про намір зберегти особливі стосунки Британії та США.
Крім того, Мей також підтвердила зроблену напередодні заяву, що з нетерпінням чекає співпраці з обраним президентом.
Раніше в четвер журналісти запитали канцлера казначейства Філіпа Хеммонда, що може означати для "особливих відносин" між Британією та США, що Трамп досі не поговорив з Терезою Мей, хоча вже зв'язувався з іншими лідерами.
Хеммонд відповів, що особливі відносини "живі і знаходяться в доброму здоров'ї".
Раніше Дональд Трамп поговорив з прем'єр-міністром Ірландії та лідерами Південної Кореї, Японії, Єгипту, Австралії, Індії, Туреччини, Ізраїлю та Мексики.