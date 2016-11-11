У РФ намагаються придумати спосіб повернення російської делегації до ПАРЄ

У Держдумі РФ обговорюють можливості повернення російської делегації до ПАРЄ. Про це пише «Газета.Ru», з посиланням на джерела в Держдумі.

Мова йде про участь РФ у сесії ПАРЄ у січні наступного року.

За повідомленням видання, у Держдумі наголошують на необхідності діалогу з ПАРЄ, втім сумніваються у тому, що у ПАРЄ згодяться на повернення РФ на умовах Москви.

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«Ми повинні йти на будь-яку парламентську діалог і не відмовлятися від контактів. Це в будь-якому випадку для нас великий плюс. Тому працювати з ПАРЄ треба. Але друге питання: чи захочуть нас там чути?», - цитує видання одного із членів комітету по міжнародних справах Держдуми.

При цьому зазначається, що РФ хоче повернути свою делегацію до ПАРЄ за умов, що санкції проти неї не будуть продовжені.

Нагадаємо, президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт наполягає на тому, що асамблея повинна зробити все необхідне для повернення в пленарний зал представників Росії.

На переконання Аграмунта, виключення будь-кого з «нашого обговорення не допомагає досягненню прогресу», а «конфронтаційна риторика використовується націоналістами, популістами та ксенофобами».

При цьому члени ПАРЄ поки що не розглядають вигнання Росії, схиляються до збереження нинішнього статусу-кво.

Про це заявив член української делегації в ПАРЄ, народний депутат Володимир Ар’єв.

"В принципі мої колеги поки що розглядають не викидання Росії з ПАРЄ, а збереження нинішнього статус-кво. А обмежити їх в праві голосувати, у праві брати участь у спостереженні за виборами і участь в керуючих органах асамблеї. Це все дуже логічно", - зазначив він.

За його словами, таке компромісне рішення Росію не влаштовує: "вони ніколи на компроміси не йдуть. Розумієте, Росія діє за принципом «все або нічого». І в Європі такий підхід просто не сприймається. Тому що там давно вже вважають, що світ далеко не є чорно-білим".

Крім того, міністр закордонних справ Федеративної республіки Німеччина Франк-Вальтер Штайнмайєр також сподівається на повернення російської делегації в ПАРЄ, але "Росія повинна внести свою лепту в це рішення".

Як повідомляв УНІАН, делегація РФ перебуває під санкціями ПАРЄ, накладеними у квітні 2014 року через анексію Криму. За відповідною резолюцією, російських депутатів позбавили права голосу в ПАРЄ, а також права бути представленими в її керівних органах. Відтоді дію санкцій стосовно російської делегації кілька разів продовжували, а у відповідних резолюціях Асамблея закликала Кремль повернути Крим, припинити військову агресію на Донбасі і вивести російські війська з території України.