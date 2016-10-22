У ПАРЄ поки не розглядають вигнання Росії, зберігатимуть статус-кво – Ар’єв

Про це заявив член української делегації в ПАРЄ, народний депутат Володимир Ар’єв в інтерв’ю Радіо Свобода.

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"В принципі мої колеги поки що розглядають не викидання Росії з ПАРЄ, а збереження нинішнього статус-кво. А обмежити їх в праві голосувати, у праві брати участь у спостереженні за виборами і участь в керуючих органах асамблеї. Це все дуже логічно", - зазначив він.

За його словами, таке компромісне рішення Росію не влаштовує: "вони ніколи на компроміси не йдуть. Розумієте, Росія діє за принципом «все або нічого». І в Європі такий підхід просто не сприймається. Тому що там давно вже вважають, що світ далеко не є чорно-білим".

Водночас Ар’єв підкреслив, що для української делегації абсолютно чітка позиція: ми не маємо права знижувати рівень санкції щодо Російської Федерації.

Нагадаємо, 12 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) прийняла дві резолюції в підтримку України.