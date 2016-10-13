У МЗС Німеччини "за" повернення російської делегації до ПАРЄ, назвали передумову

Про це він сказав у Страсбурзі, відповідаючи на запитання політиків у рамках осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.

"Що стосується Росії, я сподіваюся, що в рамках наших ініціатив щодо забезпечення миру в рамках конфлікту в Україні ми вже у середньостроковій перспективі створимо умови для того, щоб російські делегати повернулися до роботи в Парламентській асамблеї, але ясно те, що насамперед Росія повинна внести свою лепту в це рішення", - заявив Штайнмаєр.

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Як повідомляв УНІАН, делегація РФ перебуває під санкціями ПАРЄ, накладеними у квітні 2014 року через анексію Криму. За відповідною резолюцією, російських депутатів позбавили права голосу в ПАРЄ, а також права бути представленими в її керівних органах. Відтоді дію санкцій стосовно російської делегації кілька разів продовжували, а у відповідних резолюціях Асамблея закликала Кремль повернути Крим, припинити військову агресію на Донбасі і вивести російські війська з території України.

Водночас 10 жовтня президент ПАРЄ Педро Аграмунт, відкриваючи осінню сесію, заявив, що Асамблея повинна зробити все необхідне для повернення у пленарну залу представників Росії.