В ПАРЄ ніхто не висловився за те, щоб зараз повернути російську делегацію

Дехто говорив про можливість повернення росіян у 2017 році, щоб "сприяти миру".

Це пролунало у виступах членів ПАРЄ в рамках обговорення доповіді депутата Аксела Фішера про міжпарламентські зв'язки, яке відбулося у середу в Страсбурзі в рамках пленарного засідання, передає власний кореспондент УНІАН.

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Зокрема, доповідач Фішер головний акцент у своїй доповіді зробив на важливості міжпарламентських зв'язків та діалогу взагалі між країнами-членами ПАРЄ. Разом з тим, він жодного разу не згадав Росію. "Різні політичні дискусії, навіть конфлікти між сусідніми державами - ми все рівно хочемо вести діалог з тим, щоб забезпечити найкращі можливості для наших громадян. Діалог завжди краще, ніж конфлікт", - зазначив він.

Депутат Анне Мюлдер у своєму виступі наголосив, що "діалог необхідний". "У нас є цінності, і ми повинні слідкувати за тим, щоб їх дотримуватися у всіх країнах", - сказав він.

Йєн Ліддел-Грейнджер зазначив, що ПАРЄ повинна заявляти, що не згодна з тим, що робить Росія. "Але ми не повинні надсилати їм електронні листи, ми повинні говорити з ними обличчя до обличчя", - вважає депутат.

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Тіни Кокс також наголосив на тому, що необхідно "не кричати на вулицях, а обговорювати все тут". "На жаль, російська делегація не з нами через те, що уряд вчинив дії, які протирічать міжнародному праву. Але я сподіваюся, що після виборів в Думу у 2017 році російський парламент знову представить свої повноваження, і я сподіваюся, що ми їх затвердимо", - сказав політик.

Тобіас Біллстрьом також зазначив, що "без діалогу нам було б важко бути політиками". "Але діалог має бути продуктивним, для цього ми повинні дотримуватися наших правил, цінностей. Але одна з країн від діалогу відмовляється. Навіть якщо ми відновимо діалог, РФ повинна проявити справжнє бажання та відповідати принципам, які лежать в основі нашої Асамблеї", - переконаний він.

Мустафа Джемілев у своєму виступі розповів про долю кримсько-татарського народу, який після незаконної анексії Криму опинився під режимом, який він порівняв із Сталінським. "Зараз говорять про те, що необхідно запросити агресора, щоб вести з ним дискусію. Я дуже сумніваюся у доцільності цього методу, ті депутати, які тут були, так чи інакше є співучасниками тих злочинів, які коїлися на нашій землі", - наголосив він.

Депутат Георгій Логвінський у своєму виступі задав риторичне запитання, чи Росія вже звільнила Крим чи перестала переслідувати кримських татар. "Ніяких змін не було. Навпаки, те, що ми бачимо, це імітація кроків вперед. Санкції для Росії потрібно продовжувати до того часу, доки буде мова сили, а не мова законів, європейських цінностей та взаємоповага. А це - останній день окупації нашої території", - сказав політик.

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Дональд Андерсон вважає, в Раді Європи "повинні йти до діалогу з Росією і подивитися, чи буде реакція з боку Росії". "Путін сподівається, що в Раді Європи буде повзуча амнезія, і ми поступово все забудемо, але ми не будемо забувати і будемо дивитися, чи буде реакція", - підкреслив депутат.

Олена Сотник у свою чергу виступила з пропозицією виключити Росію з лав членів Ради Європи. "Країна, яка не поважає принципи організації, ігнорує вимоги, заслуговує тілько на одне - виключення з членства, Росію потрібно виключити в РЄ і потім подумати про діалог", - заявила вона.

Рене Роке разом з тим, висловив думку, що необхідно "знову запросити Росію повернутися до нас у 2017 році, інакше ця країна повністю піде з ПАРЄ". "Я привержений суверенітету, територіальній цілісності України і повністю засуджую дії Росії, і захист повернення Росії сюди не означає, що ми приймаємо неприйнятне, але ми не зігнемо Росію, якщо не будемо вести діалог в ПАРЄ. Давайте забезпечимо діалог, щоб сприяти миру", - наголосив він.

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Володимир Арьєв нагадав присутнім, що "тут ми голосуємо резолюції, які захищають права людини та людські цінності, і Росія також буде за це голосувати". "Це так само, як запросити маніяка-вбивцю на конференцію про гуманізм", - порівняв він.

Надія Савченко, нагадавши про Абхазію, Осетію, Чечню Крим, запитала: "Скільки ще крові Європа готова згодувати ведмідю, і чи не боїться Європа, що сама стане закускою для нього. Я хочу запитати - Франція, Німеччина, Великобританія - ви також готові зробити так, як це зробила Росія, пообіцявши країні, яка відмовляється від ядерної зброї, встромити ніж у спину? Ви такі ж самі, як Росія? Якщо ні, то ми навчимо говорити їх нашою мовою, чи цей діалог буде на дуже підвищених тонах".