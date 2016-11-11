У Росії син депутата влаштував стрілянину в школі

У Росії син депутата Думи Усть-Кутського району Іркутської області влаштував стрілянину в школі, передає «FlashSiberia» з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Зазначається, що інцидент стався ще 10 листопада. Учень приніс до школи пістолета та почав стріляти у семикласників.

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«Школяр 10-го класу, який є сином одного з місцевих депутатів, відкрив вогонь з травматичного пістолета по групі семикласників. В результаті постраждали троє, у одного скальпована рана голови», - повідомило видання джерело.

Наразі життю постраждалих нічого не загрожує. Інформацію про подію підтвердили в керівництві районної Думи, проте від коментарів категорично відмовилися.