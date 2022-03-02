Зокрема, вони висловлюють свою підтримку українському народу та вільній незалежній державі Україна перед лицем російської агресії.

162 нобелівських лауреата закликають Російську Федерацію вивести свої війська з України.

Про це йдеться у відкритому листі нобелівських лауреатів.

Зокрема, вони висловлюють свою підтримку українському народу та вільній незалежній державі Україна перед лицем російської агресії.

"Подібно до того, як нацистська Німеччина напала на Польщу у 1939 році (використовуючи подібні трюки та фальшиві провокації) та на Радянський Союз у 1941, уряд Російської Федерації під проводом президента Путіна розпочав необґрунтовану військову агресію – ніщо інше як війну – проти сусідньої держави, України. Тут ми ретельно добираємо слова, оскільки не віримо, що російський народ грає свою роль у цій агресії", - йдеться у листі.

У зв'язку з цим, нобелівські лауреати засуджують російські військові дії та заперечення президентом РФ Володимиром Путіним самої легітимності існування України.

"Завжди є мирний шлях розв'язання суперечок. Російське вторгнення грубо порушує Статут ООН, який каже, що "Всі члени мають утримуватися у своїх міжнародних стосунках від загроз чи застосування сили проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави". Воно ігнорує Будапештський меморандум 1994 року, який зобов'язав Росію та інші країни поважати суверенітет, незалежність та чинні кордони України", - наголошується у листі.

Нобелівські лауреати переконані, що "розв'язання війни, як зробили президент Путін та його поплічники, - це непевний, кривавий та непродуктивний шлях до майбутнього".

Також сказано, що російське вторгнення заплямувало міжнародну репутацію російської держави на десятиліття вперед. Воно стане перешкодою для її економічного розвитку та джерелом труднощів для її населення.

"Сотні українських вояків, російських вояків та українських мирних громадян, включно з дітьми, уже загинули. Це так сумно й так непотрібно. Ми об'єдналися навколо цього звернення, щоб закликати російський уряд припинити вторгнення до України та вивести свої війська з України", - наголошується у листі.

Під цим листом підписалися нобелівські лауреати різних років з хімії, фізики, медицини, економіки, літератури (в тому числі Кадзуо Ішіґуро, Ельфріде Єлінек, Герта Мюллер, Воле Шоїнка) та миру (в тому числі Далай-лама XIV, Хуан Мануель Сантос, Джоді Вільямс, Кайлаш Сат'ярті, Карлуш Белу, Ширін Ебаді, Лейма Гбові, Тавакуль Карман, Марія Ресса, Оскар Аріас).

Вас також можуть зацікавити новини: