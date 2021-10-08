Нобелівську премію миру 2021 розділили головред російської Нової газети Муратов і журналістка Марія Ресса.

Лауреатами Нобелівської премії миру в 2021 році стали філіппінська журналістка Марія Ресса та головний редактор російського опозиційного видання "Новая газета" Дмитро Муратов.

Переможців премії оголосили 8 жовтня у Стокгольмі, повідомляється в Twitter Нобелівського комітету.

Вони отримали премію "за зусилля щодо захисту свободи вираження думок, який є передумовою демократії і міцного миру".

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Марія Анґеліта Ресса є філіппіно-американською журналісткою, співзасновницею та виконавчою директоркою онлайн-видання Rappler. У минулому Ресса працювала журналісткою-розслідувачкою в офісі каналу CNN у Південно-Східній Азії.

"Марія Ресса використовує свободу слова, щоб викрити зловживання владою, насильство і зростання авторитаризм у своїй рідній країні, на Філіппінах. У 2012 році вона стала співзасновником Rappler, цифровий медіакомпанії для журналістських розслідувань, яку вона досі очолює. Як журналіст і генеральний директор Rappler, Ресса зарекомендувала себе як безстрашний захисник свободи слова", – зазначили в комітеті премії.

Дмитро Муратов – російський журналіст та телеведучий, співзасновник та головний редактор "Нової газети". Він пропрацював на цій посаді з лютого 1995 року по листопад 2017-го, а також із 2019 року по теперішній час.

Як зазначив комітет премії, "Нова газета" – найбільш незалежна газета в Росії з принципово критичним ставленням до влади.

"Журналістика, заснована на фактах, і професійна чесність газети зробили її важливим джерелом інформації про важливі аспекти російського суспільства, які рідко згадуються в інших ЗМІ. З моменту свого створення в 1993 році "Нова газета" публікувала критичні статті на найрізноманітніші теми – від корупції, насильства з боку поліції, незаконних арештів, фальсифікації результатів виборів і "фабрик тролів" до використання російських збройних сил як в Росії, так і за її межами", – йдеться у релізі.

При цьому опоненти "Нової газети" відповіли журналістам переслідуваннями, погрозами, насильством і вбивствами.

"З моменту заснування газети були вбиті шестеро журналістів, в тому числі Анна Політковська, яка написала викривні статті про війну в Чечні", – зазначили в комітеті.

Нагадаємо, у 2020 році нагороду присудили Всесвітній продовольчій програмі ООН за "зусилля в боротьбі з голодом, за внесок у досягнення миру в зонах конфліктів і за діяльність в якості провідної сили в діях щодо запобігання використання голоду як знаряддя війни і конфліктів".

Премія миру, згідно із заповітом Альфреда Нобеля, присуджується "особі, яка домоглася найбільших успіхів, або зробила більше за інших у справі згуртування народів і скорочення чисельності діючих армій, а також за проведення мирних конгресів і залучення до них уваги".

Нагадаємо, Нобелівську премію 2021 року з літератури отримав письменник Абдулразак Гурна.

Крім того, оголосили лауреатів Нобелівської премії 2021 року з хімії, фізики і медицини.

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Автор: Вікторія Гордієнко