Авіаудари Росії по Алеппо: щонайменше 9 загиблих, 30 поранених

Від авіаударів РФ по підконтрольному сирійській опозиції району Кафр Деал на заході міста Алеппо загинули 9 осіб, у тому числі троє дітей, понад 30 сирійців отримали поранення, повідомляє Европейская правда з посиланням на заяву представника управління цивільної оборони Алеппо Бабіріс Мешаль.

За його словами, під час авіаударів були застосовані касетні бомби.

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Зазначається, що російська авіація також завдала ударів по району Дарет Іззе поблизу Алеппо. Використовувалися напалм і білий фосфор.

Точна кількість постраждалих невідома.

Як повідомляв УНІАН, російські військові літаки, які базуються на російському авіаносці "Адмірал Кузнєцов", почали польоти над Сирією з боєкомплектом, і невдовзі мають приєднатися до ударів по позиціях повстанців в районі Алеппо.