Російські винищувачі "Адмірала Кузнєцова" готуються до авіаударів по Алеппо - ЗМІ

Російські військові літаки, які базуються на авіаносці РФ «Адмірал Кузнєцов» почали здійснювати польоти з боєкомплектом над Сирією і готуються до ударів по позиціях повстанців поблизу Алеппо.

Про це повідомляє сайт Військово-морського інституту США (USNI) з посиланням на інформацію чиновників Пентагону.

Зазначається, що попри те, що винищувачі Су-33, Міг-29К поки що не брали участі у бойових діях, проте "є ознаки того, що літаки будуть частиною більших сил, які будуть задіяні в операції в Алеппо вже на поточному тижні".

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Згідно з даними американських військових, російський «флот смерті» у складі авіаносця "Адмірал Кузнєцов", крейсера "Петр Великий" і двох ракетних есмінців вийшли в район на південний схід від Кіпру на дальність нанесення ударів по Алеппо.

Нагадаємо, флотилія російських військових кораблів, яка прямує до берегів Сирії, у східній частині Середземного моря провела дозаправку неподалік від Гібралтарської протоки.

Раніше, Мальта відмовилася заправляти російський "флот смерті" на шляху до Сирії.

21 жовтня в Ла-Манш увійшло угруповання військових кораблів РФ на чолі з проблемним авіаносним крейсером "Адмірал Кузнєцов".