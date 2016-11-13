Кандидат в президенти Молдови Майя Санду заявляє про численні порушення

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Дякую всім громадянам, які продемонстрували безпрецедентну мобілізацію! Але день сповнений порушень. Ми говорили владі, що потрібно відкрити більше дільниць у Франції, Румунії, Італії. Сотні громадян не змогли проголосувати. Порушено їх право голосу. І це ще треба з'ясувати, що сталося з 6 тис. бюлетенів з Португалії», - сказала Санду.

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«Ми вивчаємо також повідомлення про масове підвезення виборців на дільниці для голосування для жителів Придністровського регіону», - заявила вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Молдові проходив другий тур президентських виборів, в якому брали участь лідер Партії соціалістів Ігор Додон і голова партії "Дія і солідарність" Майя Санду.

Участь у виборах взяла рекордна кількість виборців – понад 51%, 1 млн 544 тис 376 громадян.